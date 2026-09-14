Juego entre Domínguez y Sabanazo en el Campeonato Municipal de Béisbol El equipo de Domínguez se alzó con el trofeo del Campeonato Municipal de Béisbol tras imponerse de manera contundente a su similar de Sabanazo en la jornada decisiva. Al ganar el "doble" (la doble cartelera), los campeones sellaron su victoria en la serie final con un marcador global de 3 juegos a 1.

La fiesta del béisbol se vivió en el terreno en una jornada donde Domínguez no dio opciones y demostró su superioridad tanto desde el montículo como desde el plato.

En el primer juego de la doble jornada, Domínguez salió a devorar el terreno y se impuso con pizarra de 5 carreras por 0. La victoria fue para el lanzador Andri Pérez, quien dominó desde la lomita y mantuvo a raya a los bateadores rivales. Por el bando de Sabanazo, Lisandro Velázquez cargó con el revés al no poder contener el ataque de los campeones.

En el segundo encuentro, la historia se repitió con un marcador idéntico de 5-0 a favor de Domínguez. El lanzador derecho Walnier Osorio se acreditó el triunfo gracias a una sólida y efectiva labor en la loma. La derrota cayó del lado de Sabanazo para el también lanzador derecho Carlos Ramiro Méndez, quien sufrió ante el poder ofensivo rival.

El equipo de Domínguez se alzó con el trofeo del Campeonato Municipal de Béisbol.

Madero letal El éxito de Domínguez en esta final no solo se basó en el pitcheo, sino en un bateo oportuno y demoledor. Hubo un gran destaque ofensivo por parte de Delio Betancourt, Yasiel de la Torre y José Luis Bruzón.

Los tres jugadores fueron fundamentales con sus conexiones clave para empujar las carreras que terminaron decantando la balanza y asegurando el campeonato en ambas presentaciones.

Con este contundente barrido en el cierre de la serie, Domínguez pone fin a una gran campaña, levanta el título de campeón municipal y deja a Sabanazo con el sinsabor de haber caído en las dos presentaciones de la jornada final.

La adición calixteña disfrutó del emocionante partido.(Imágenes tomadas de Facebook)