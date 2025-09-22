 

La selección femenina de béisbol de Cuba logró este lunes su primera victoria en el Premundial de las Américas, al vencer a Argentina por contundente marcador de 7 carreras por 2 en el estadio Monumental de La Guaira, Venezuela.

La victoria fue para la lanzadora Ailén García, de este municipio de Calixto García, Holguín, quien dominó desde el montículo con 4.2 entradas sin permitir carreras, apenas un hit, dos ponches y dos bases por bolas, demostrando temple y control en momentos clave.

Por la ofensiva, destacó la tercera base Eleyennis Estupiñán, también de Holguin quien se fue de 4-2 con una carrera anotada y otra impulsada, aportando de manera decisiva al ataque cubano.

 Con este triunfo, Cuba iguala su récord a 1-1 en el torneo y se prepara para su próximo compromiso este martes a las 2:30 p.m. (hora venezolana), cuando se enfrente a Nicaragua en un partido crucial en su camino hacia la clasificación al Mundial Femenino de Béisbol.

