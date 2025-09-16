Fotos tomadas del perfil de Nelsy Camejo.Este fin de semana dio inicio la tan esperada Copa de Larga Duración de fútbol en Buenaventura, un torneo que reúne a equipos de distintos barrios y sectores en una competencia vibrante y llena de pasión local. Participan cinco equipos en la categoría principal: Centro Escolar, Juveniles, Reparto Nuevo, Reparto Jardín y Pueblo Viejo.

En la Jornada 1 se vivieron emocionantes duelos: Juveniles cayó 2-4 ante Reparto Nuevo, mientras que Pueblo Viejo sufrió una dura derrota por 1-8 frente a Reparto Jardín; Centro Escolar fue el equipo que descansó en esta primera fecha. Para la Jornada 2, será Reparto Nuevo quien descanse, mientras que este sábado a las 4:30 p.m. Centro Escolar se medirá a Pueblo Viejo, y a las 5:30 p.m. Juveniles chocará contra Reparto Jardín, prometiendo más goles y emoción.

Además, los domingos también se vive el fútbol con la disputa de la Segunda División (Segundo Nivel), donde compiten cuatro equipos: Barrio Nuevo, La Iglesia, Las Mantecas y Juvenil II. En la Jornada 2 —tras haberse jugado la primera el domingo anterior—, Barrio Nuevo venció 4-1 a La Iglesia y Las Mantecas goleó 4-0 a Juvenil II, consolidándose ambos líderes con 6 puntos cada uno en la tabla, mientras que La Iglesia y Juvenil II aún no suman unidades.

La próxima fecha, Jornada 3, se jugará el próximo domingo: a las 4:30 p.m. La Iglesia buscará reivindicarse frente a Juvenil II, y a las 5:30 p.m. se dará el duelo estelar entre Las Mantecas y Barrio Nuevo, dos punteros que prometen un partido de alto voltaje.