 

Fútbol Calixto García jornada 1
Whatsapp

Fotos tomadas del perfil de Nelsy Camejo.Este fin de semana dio inicio la tan esperada Copa de Larga Duración de fútbol en Buenaventura, un torneo que reúne a equipos de distintos barrios y sectores en una competencia vibrante y llena de pasión local. Participan cinco equipos en la categoría principal: Centro Escolar, Juveniles, Reparto Nuevo, Reparto Jardín y Pueblo Viejo.

En la  Jornada 1  se vivieron emocionantes duelos: Juveniles cayó 2-4 ante Reparto Nuevo, mientras que Pueblo Viejo sufrió una dura derrota por 1-8 frente a Reparto Jardín; Centro Escolar fue el equipo que descansó en esta primera fecha. Para la Jornada 2, será Reparto Nuevo quien descanse, mientras que este sábado a las 4:30 p.m. Centro Escolar se medirá a Pueblo Viejo, y a las 5:30 p.m. Juveniles chocará contra Reparto Jardín, prometiendo más goles y emoción.

Además, los domingos también se vive el fútbol con la disputa de la Segunda División (Segundo Nivel), donde compiten cuatro equipos: Barrio Nuevo, La Iglesia, Las Mantecas y Juvenil II. En la Jornada 2 —tras haberse jugado la primera el domingo anterior—, Barrio Nuevo venció 4-1 a La Iglesia y Las Mantecas goleó 4-0 a Juvenil II, consolidándose ambos líderes con 6 puntos cada uno en la tabla, mientras que La Iglesia y Juvenil II aún no suman unidades.

La próxima fecha, Jornada 3, se jugará el próximo domingo: a las 4:30 p.m. La Iglesia buscará reivindicarse frente a Juvenil II, y a las 5:30 p.m. se dará el duelo estelar entre Las Mantecas y Barrio Nuevo, dos punteros que prometen un partido de alto voltaje.

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

Copa José Andrés Piña In memoriam

Postales de mi tierra

Visitas

132642
Hoy: 44
Esta semana: 147
Este mes: 1.395
Mes anterior: 3.648
Total: 132.642

 

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales