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Lexis Fernández ,destacada poetisa calixteña presenta su libro "Rituales del paisaje"Las tardes de los jueves tienen en el palacio de la Uneac en Holguín la celebración de la poesía. Pero el café literario de ayer tuvo la dicha de hacer visible el ángel de casa.  Tuvo como invitada a la calixteña Lexis Fernández.

Allí  la escritora Lexis Fernández tuvo el privilegio de presentar sus  “Ritos del paisaje”,  un regalo poético  que constituye una ofrenda a su natal  Jagüeyes  querido, y a la voluntad de mirar atrás para cantar a la infancia.

Junto a ella el  destacado escritor holguinero,  Reinaldo Zaldívar . Sea la poesía esencia de nuestro espíritu. Y sea la palabra herencia de los cantos que podemos enterrar.

Lexis junto al destacado escritor Reinaldo Zaldívar.

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