El trovador calixteño Joselín Acosta es reconocido por la Dirección Municipal de Cultura.

A sus 62 lo vemos por el paseo de los robles en un entrenamiento que nos recuerda su andar ,guitarra al hombro ,por las calles de Buenaventura.

Pero siempre andaba guitarra al hombro en compañía del cantante de turno. Podía ser Adriana Peña o Roberto Santiesteban.

Pero el caballo de batalla de la música calixteña suma su talento a la historia de todas las agrupaciones del pueblo.

Lo escuchamos en Adagio, Trío ocasión y la lista sería casi interminable. Pero sus pasos lentos son los que no terminan. Porque lo suyo es alegrar corazones y respirar la canción.

El homenaje a Joselín abrió la jornada por la cultura cubana. Y lo grande es que nuestro caballo sigue fiel a los que aman y va con su guitarra al hombro por el trillo de los invencibles.