El municipio de Calixto García se prepara para celebrar el 19 de noviembre, Día de la Cultura Física y la Recreación, con un amplio programa de actividades que involucra a vecinos de distintas comunidades. En Mir y Buenaventura se efectúan encuentros deportivos, preparación de equipos, festivales deportivos, competencias y copas, con el propósito de festejar la efeméride y fomentar la participación de la población en la práctica sistemática del ejercicio.

La jornada no solo constituye una celebración, sino también una oportunidad para resaltar la importancia de la actividad física para toda la población. El ejercicio contribuye al bienestar físico y mental, ayuda a prevenir enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud cardiovascular y respiratoria, y favorece el control del peso. Además, practicar deporte o realizar actividades recreativas de forma regular reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, favorece el descanso y contribuye a una mejor calidad de vida.

Los encuentros y festivales deportivos que se desarrollan en Mir y Buenaventura también tienen un valor social: promueven la integración comunitaria, el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la solidaridad. Estas actividades resultan especialmente importantes porque acercan el deporte a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y demuestran que la cultura física debe ser una práctica inclusiva y accesible para todos, independientemente de la edad o condición física.

Con la preparación de equipos, las competencias y las copas previstas, el municipio de Calixto García no solo festeja el 19 de noviembre, sino que también impulsa hábitos de vida saludables y ratifica el papel del deporte y la recreación como herramientas esenciales para el desarrollo humano y el bienestar colectivo.