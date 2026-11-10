Imagen de archivoLa Fundación Amor Fútbol San Agustín continúa impulsando el desarrollo del fútbol en la comunidad, de la mano del entrenador Walfrido Alexander De La Peña Santiesteban (Papuchin). Su labor no se limita a la enseñanza deportiva: busca que los niños y niñas entrenen, compitan, estudien, se esfuercen y construyan alternativas para su futuro, siempre con la mirada puesta en perseguir sus sueños.

El propósito de la fundación es acompañar a los menores en un proceso formativo integral, donde el deporte se combine con la responsabilidad, la disciplina y el compromiso con la educación. De esta manera, el fútbol se convierte en una herramienta para el crecimiento personal, la creación de hábitos positivos y la preparación para los retos del mañana, sin descuidar su desarrollo educativo y humano.

Desde la Fundación Amor Fútbol San Agustín se agradece el acompañamiento de todas las personas e instituciones que han estado presentes en el camino de los niños, apoyando su formación dentro y fuera de la cancha. Ese respaldo resulta fundamental para seguir fortaleciendo un espacio donde el deporte, el estudio y los valores caminan juntos.

Con esta labor, la fundación y el entrenador Papuchin ratifican su compromiso con la niñez y con el desarrollo del fútbol en la comunidad, convencidos de que cada entrenamiento, cada partido y cada esfuerzo son pasos importantes para que los niños construyan su futuro y persigan sus sueños

Agradecemos a Yarismilka Marrero por esta información.