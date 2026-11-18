El Orlando Proenza Vera ,testigo de alegrías vividas por los calixteños. (Imagen de archivo)El sol de noviembre cae sobre Buenaventura y sus doce localidades con esa luz que anuncia el final del año. Pero en Calixto García, municipio holguinero de tradición beisbolera y vocación deportiva, el 19 no es una fecha cualquiera. Es el día en que Cuba entera celebra la Cultura Física y el Deporte, y aquí se vive con una mezcla de orgullo local y memoria histórica.

La historia oficial dice que todo comenzó el 19 de noviembre de 1961, cuando Fidel Castro clausuró la primera plenaria de los Consejos Voluntarios Deportivos y sentenció que sin Revolución no se habría podido ni soñar con un movimiento deportivo de tal magnitud . Lo que no dice el decreto de 1985 que oficializó la fecha es que en Calixto García hubo un hombre que estuvo en aquella sala. Orlando Proenza Vera, calixteño, participó en aquel encuentro histórico y luego se convertiría en el primer director municipal de Deportes tras la división político-administrativa de 1976. Su nombre hoy bautiza el estadio donde generaciones de peloteros han aprendido a batear.

Este 19 de noviembre, como cada año, el municipio amanece con gimnasias laborales, caminatas y bicicletadas . Los círculos de abuelos se activan temprano. En Buenaventura, Mir, San Agustín y Sabanazo, los combinados deportivos organizan actividades para todas las edades. No es poca cosa: Calixto García mantiene presencia en eventos provinciales de fútbol y béisbol, disciplinas que aquí se llevan en la sangre, y varios de sus estudiantes atletas se forman en la EIDE holguinera.

Pero hay una nostalgia que se cuela entre las celebraciones. Los más viejos recuerdan cuando el béisbol era patrimonio de barrios y comunidades, organizado por activistas voluntarios que armaban torneos sin más recursos que el entusiasmo . Recuerdan también las competencias intramurales en escuelas primarias y secundarias, ese semillero que Fidel imaginó y que hoy, admiten con franqueza desde el propio gobierno municipal, se ha ido diluyendo .

Hay un episodio que en Calixto García se cuenta con reverencia: el triunfo de los Vaqueros del Oeste en el torneo nacional de clubes campeones de 1996. Fue el acontecimiento deportivo más importante en la historia del municipio.

Lo que sí funciona, y bien, es la recreación. El municipio presume de tener el mejor trabajo recreativo de la provincia, no solo en verano sino todo el año. Programas como “Toma Deportiva” llevan actividades lúdicas y tradicionales a los espacios públicos, y la alianza con el sistema de salud a través de “Deporte y Salud” convierte la actividad física en herramienta de prevención. No es retórica: en un municipio con limitaciones económicas reales, mantener activos los círculos de abuelos y los combinados deportivos requiere voluntad y organización.

Al final del día, cuando el sol caiga sobre el estadio Orlando Proenza Vera, Calixto García habrá cumplido un año más con la tradición. Habrá niños corriendo, abuelos estirando músculos, entrenadores corrigiendo lanzamientos. Y aunque el movimiento de activistas voluntarios ya no tenga la fuerza de aquellos años fundacionales, la llama sigue encendida. Como escribió alguien en el portal del gobierno municipal: “El deporte es salud e identidad” . Y en Calixto García, identidad es también recordar que un día, hace más de sesenta años, un calixteño estuvo en la sala donde todo empezó.