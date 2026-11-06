El patio de la parra del museo municipal ubivado en Buenaventura ,perteneciente al municipio holguinero de Calixto García tiene de vuelta este 7 de noviembre al gran Ballagas. Y celebrar la poesía es celebrar las esencias de la casa de la infancia y del trinar de la aurora.

Emilio Ballagas Cubeñas regresó en los pasos de Lexis Fernández que nos presentó su poemario Ritos del paisaje. Y fue el encuentro con los vecinos, el recuerdo al maestro Grimani. Y fue evocar al ciruelo y al cafetal de Jagüeyes.A veces regresamos en los pasos de otros. Un día podemos ser ya otro. Y seguir para respirar el olor a guayaba.

Lexis y Emilio sintieron la paz en el campo y en la poesía. Ambos vuelven a la raíz con la poesía como bandera. Y le siguieron hoy Ramón Acosta. Ramón Rodríguez, María Méndez, Mabel Santana y las canciones de Silvio en voz de Joselín Acosta.

Blancolvido de poesía es decir fiesta de la palabra inmortal. Y sea divisar a través de la hendija del poema la línea del horizonte.