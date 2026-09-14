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La paz se respira en Ritos del paisaje. La paz de la infancia canta en el candor de Ritos del paisaje, primer poemario de Lexis Fernández, que acaba de publicar la editorial Café con mate, que dirige desde Montevideo José Luis Laguarda.
El ritual de la profesora, artesana y actriz holguinera es remanso de la sobriedad y la paz del hogar.
 
El poemario es suma de ese paisaje habitable que es la familia y la mujer como eje de la existencia que se multiplica en esa floración perpetua que es la naturaleza, y el poder de resiliencia del tiempo en el Pozo de la casa de la infancia.
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Órgano Oriental en las bachatas de las Mantecas 2023

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