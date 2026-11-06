La cultura y el arraigo local siguen dando alegrías a los calixteños ,esta vez bendecidos por Agua de caridad, un libro publicado hace unas horas en México,que recoge la historia de Luisito Almaguer uno de los espiritistas más reconocidos de Cuba y que vivió por estos lares.

Su autor el escritor calixteño Daer Pozo Ramírez recrea de manera magistral la investigación acerca de el muy conocido Luisito Almaguer , un joven campesino de veinte años que un día trabajando en el campo vio dos soles y cayó en una crisis mental que lo condujo a dedicar setenta años de su vida a poner a cantar las botellas de su agua de caridad.

El Doctor en ciencias filosóficas Rolando Bellido ,su editor expresó ".Este libro constituye una contribución en varios campos disciplinares, en especial en lo que la historiografía contemporánea ha llamado MICROHISTORIA y, también, por supuesto, en el terreno de los Estudios Culturales que, en sus años genésicos, comenzaron investigando lo marginal, lo excluido, lo no oficialmente validado por los paradigmas científicos y culturales dominantes."

Y agregó "Hemos compartido acá varios de sus pasajes, y se ha desbordado la emoción admirativa. Por otra parte, ha sido contado, todo, con ritmo y belleza, en este caso, una belleza esencialmente humana que, de modo muy convincente nos motiva a admirar a una persona que dedicó más de setenta años a hacer el bien. "

Toda una proeza personal, familiar y humana. Tiene todo buen corazón de Buenaventura, el derecho a sentirse orgulloso con personalidades como Luisito Almaguer y por poetas e investigadores como Usted, capaces de unir la bondad y la hermosura, como soñó josé Martí.

El libro Agua de caridad será presentada en el XXlll encuentro internacional de cátedras martianas que se celebrará en la habana del 27 al 30 de enero de 2027. El Doctor en ciencias filosóficas Rolando Bellido mostrará la colección de Nube de ideas, experiencia de creación, investigación, extensión y promoción cultural.