Encuentro de escritores en biblioteca Onelio Jorge Cardoso.Varias generaciones muestran el cuerpo creativo de la abundancia. Se trata del accionar que en Héctor Eduardo, Ramón Acosta o María Eugenia Torres evidencia la necesidad de cantar a Cuba.

muestra del joven creador Héctor Eduardo Rodríguez

En esta jornada nacional la voz del ser palpitante y rebelde de los que nunca se dan por vencidos es verdad tangible.

Los 40 años de la Asociación Hermanos Saiz de jóvenes creadores y los 22 de la Brigada de instructores de arte José Martí son ventanas a ese sol del mundo moral que es la cultura nacional.

Es por eso que esta jornada abraza desde el candor del verso, desde la gratitud de los abuelos , o desde la mirada inquietante de los adolescentes y anima a un público que disfruta cada propuesta cultural.