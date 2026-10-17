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La juventud puede ser la gran edad. Mariela González bailaba junto al mar de Guardalavaca hace unos veinte abriles. Y hasta los actores de Teatro Itinerante Buenaventura supieron animar las celebraciones como lo hacen, tantos años después. 

Y es que la energía de Luis y Sergio Saiz es radiante. Hoy al celebrar los 40 de la tropa de artistas que forjan la canción de nuestro hoy hay que volver a empinar la forja de los indetenibles. Por eso  se sigue en la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y lo mejor, con la convicción de ser herencia y magisterio.

Sea volver a las serenatas en el Café Colonial de San Agustín o al Tauro de Buenaventura.  Y sea  con los versos de Rubiel González Labarta y las canciones de Keila Roche. Ellos tienen su hoy, pero Cuba es suma concurrente con todos y con el amor para todos.

40 y hay que volver a sumar a los de la experiencia fundacional con los novísimos. Sea volver al Caligari de Holguín.  Volver a las Romerías y sentir eso que llaman felicidad.

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"Mi música molida", para que no muera la tradición del órgano oriental

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