Imagen de archivoLa Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, acomete este martes labores técnicas críticas para su sincronización, mientras la provincia de Holguín reanuda su conexión con el Sistema Electroenergético Nacional. ​

El director del Despacho Provincial de Carga, Davielquis Cortina Cobas, informó que la planta holguinera ejecuta el lavado de los calentadores de aire regenerativos, proceso previo a su arranque previsto para el horario pico. ​

Tras el colapso ocurrido la víspera, el territorio dispone actualmente de unos 35 megavatios servidos a través del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), permitiendo la recuperación paulatina de sectores estratégicos en varios municipios holguineros.

​La estrategia de energización prioriza circuitos vitales como el 12 y el 20, asegurando el suministro a instituciones de salud fundamentales como los hospitales Pediátrico, Militar y el Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín.

​Asimismo, cuentan con servicio eléctrico los circuitos Revolución, que alimenta al hospital de Mayarí, junto a las zonas de Alcalá, Banes 2, Piedra Blanca, Baldosa, la Zona Industrial de Holguín y los circuitos 3, 15, 16 y 22. ​

Las autoridades mantienen el monitoreo sobre el incremento de la generación térmica en el país para continuar el cierre de circuitos de manera controlada y estabilizar el suministro de agua y electricidad a la población.