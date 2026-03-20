Foto: Juan Pablo Carreras/ACNEl Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en la provincia de Holguín impulsa el cambio de matriz energética mediante la implementación de proyectos científicos dedicados a este fin, una de las prioridades en respuesta a la crisis eléctrica que afecta al país.

Geovanny Zaldívar Martínez, subdelegado de Medio Ambiente en el territorio, señaló a la ACN que los planes incluyen sistemas de riego con bombas energizadas por paneles solares y la instalación de calentadores en instituciones sociales y hospitales.

Refirió que estas acciones tienen impacto en la producción de alimentos en zonas intrincadas y de difícil acceso del Plan Turquino, beneficiadas con programas internacionales para fortalecer las capacidades locales, entre ellos Ecovalor.

El especialista destacó que los planes abarcan la capacitación en el manejo de sistemas fotovoltaicos y la importación de piezas de repuesto para su óptimo funcionamiento, aún en medio de las carencias ocasionadas por la política de los Estados Unidos contra Cuba.

También mencionó el aprovechamiento de otras fuentes como el viento y el biogás en fincas con potencialidades enfocadas el uso del excremento animal en la producción de energía y abono destinado a la siembra para forraje.

Las iniciativas contemplan además el adelanto de la mujer mediante beneficios a propietarias de fincas o residentes en áreas vulnerables, una de las prioridades de las políticas de género en Cuba, refirió el especialista.

El cambio de matriz energética en la nación caribeña busca la sustitución paulatina de la generación eléctrica que depende en un 95 por ciento de combustibles fósiles, mediante la instalación de paneles solares en objetivos económicos y de los servicios.

Holguín cuenta con más de 200 programas científicos enfocados en prioridades nacionales como la gestión de gobierno basada en la ciencia, la soberanía alimentaria y la atención al capital científico.