Foto: Heidi Calderón/ACNEl taller Pexac Holguín ejecuta labores de mantenimiento y reparación de equipos, partes y piezas de instrumentos de pesaje de las instituciones de salud, con el objetivo de asegurar la operatividad de los medios y la calidad de los servicios.

Manuel Rodríguez Santiesteban, director del taller, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la revisión de estos instrumentos permite la fiabilidad de los medios y su correcto funcionamiento en los diversos centros de la provincia, como hospitales, policlínicos y consultorios médicos.

La atención técnica es una de las principales líneas y se ejecutan en dos de los policlínicos del municipio cabecera, a través de la calibración de balanzas para el seguimiento a pacientes adultos y pediátricos, refirió el directivo.

Agregó que los trabajadores desempeñan una estrategia en la organización de las prioridades de mantenimiento y la reparación a solicitud de estas instituciones, con el objetivo de atender paulatinamente todas las entidades y garantizar la precisión de los dispositivos empleados en programas de seguimiento nutricional.

Rodríguez Santiesteban comentó que, pese a las limitaciones por el déficit de combustible, el taller también mantiene vínculos laborales de procesos continuos con instalaciones del turismo y el Ministerio de Comercio Interior.

Pexac brinda prestaciones técnicas especializadas en funciones productivas y asistenciales, que contribuyen a la eficiencia de servicios en los sectores de salud, comercio, turismo e industria.