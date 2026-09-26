Imagen de archivoLas actividades deportivo-recreativas continúan desarrollándose con notable entusiasmo en el municipio de Calixto García, como parte de la jornada de homenaje al nuevo aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Estas iniciativas buscan no solo rendir tributo a la organización, sino también fomentar la práctica del deporte, la sana recreación y el fortalecimiento de los lazos comunitarios entre los habitantes del territorio.

En esta ocasión, el escenario deportivo acogió un nuevo encuentro amistoso de softbol, disciplina que goza de gran popularidad en la región. El partido enfrentó a las representaciones de Buenaventura y San Agustín de Aguarás, equipos que llegaron dispuestos a dar lo mejor de sí en busca de la victoria.

El duelo se caracterizó por su intensidad y por la ofensiva desplegada por ambos conjuntos, lo que se tradujo en un marcador abultado. Finalmente, la victoria correspondió a los locales, que se impusieron con pizarra de 15 carreras por 13, en un juego que se mantuvo reñido hasta los momentos finales.

En el aspecto individual, David Fidalgo se anotó el triunfo desde el montículo, mientras que Reinier Mederos tuvo que cargar con la derrota, en una jornada donde los bateadores fueron protagonistas.

Ofensivamente, sobresalieron varias figuras del encuentro. Reinier Chávez tuvo una actuación descollante al batear de 5-3, incluyendo un par de jonrones que sin duda marcaron el ritmo del partido. Por su parte, Israel Serrano se mostró imparable al conectar de 3-3, con un cuadrangular incluido. A esta lista de destacados se sumó Lisandro Velázquez, quien también logró conectar un vuelacercas, contribuyendo de manera decisiva al espectáculo deportivo que disfrutaron los presentes.

Con este tipo de actividades, el municipio de Calixto García mantiene vivo el espíritu de celebración y confraternidad que caracteriza a estas fechas, reafirmando el vínculo entre el deporte, la recreación y la comunidad, y demostrando que la práctica deportiva sigue siendo un espacio de encuentro y alegría para todos.