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Pintar el horizonte es obra de gigantes. Y los niños tejieron con pinceles el arcoiris de Cuba. Así la gala por el Centenario de Fidel tuvo la voz de Corina Mestre con los versos al Caballo de Cuba.

Y fue pintar las espigas de laurel y ver a Salet empinando la fuerza de hacer. Y fue escuchar a Martí en Abdala. Es el siglo de Fidel en el cine Moscú con Cuba, qué linda es Cuba. Y es sentir el Granma atravesando el mar. De vuelta.  Siempre de vuelta.

  Y en eso llegó Fidel, siempre llega Fidel en los versos de Edecio Carrio y de la maestra Julia Reynaldo. Y de pronto  Carilda Oliver Labra mientras los niños pintan las espigas de laurel, las eternas espigas de Fidel.

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