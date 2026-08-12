Pintar el horizonte es obra de gigantes. Y los niños tejieron con pinceles el arcoiris de Cuba. Así la gala por el Centenario de Fidel tuvo la voz de Corina Mestre con los versos al Caballo de Cuba.

Y fue pintar las espigas de laurel y ver a Salet empinando la fuerza de hacer. Y fue escuchar a Martí en Abdala. Es el siglo de Fidel en el cine Moscú con Cuba, qué linda es Cuba. Y es sentir el Granma atravesando el mar. De vuelta. Siempre de vuelta.

Y en eso llegó Fidel, siempre llega Fidel en los versos de Edecio Carrio y de la maestra Julia Reynaldo. Y de pronto Carilda Oliver Labra mientras los niños pintan las espigas de laurel, las eternas espigas de Fidel.