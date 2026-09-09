Un equipo de profesionales de la Cardiología del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin se reunió recientemente en el coloso hospitalario para analizar la última actualización de la Quinta Definición de Infarto Agudo de Miocardio, acordada durante el último Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología.

Durante la jornada, los especialistas destacaron la importancia de diferenciar adecuadamente los distintos tipos de lesión cardíaca. Esta valoración permite distinguir un infarto de otras situaciones que también pueden elevar los marcadores de daño miocárdico, lo cual aboga por decisiones médicas más seguras y ajustadas a las necesidades individuales de cada paciente. Este problema de salud consiste en un síndrome coronario agudo, caracterizado por la aparición repentina de un cuadro de sufrimiento isquémico.

Este encuentro permitió revisar los principales cambios y reflexionar sobre su impacto en la práctica clínica diaria. Con respecto a la anterior definición la nueva representa un avance en la manera de comprender y diagnosticar el infarto agudo de miocardio.

Su enfoque busca integrar de forma más precisa los síntomas del paciente, los hallazgos del electrocardiograma, las pruebas de laboratorio y los estudios de imagen, todos estos elementos resultan fundamentales para establecer un diagnóstico oportuno.

De manera que esta actualización también tiene implicaciones en el tratamiento, pues en la medida en que se logre una identificación más precisa del origen y la gravedad del evento cardiovascular se podrá seleccionar la estrategia terapéutica más oportuna, reducir riesgos y mejorar la continuidad de la atención desde el momento en que el paciente llega a los servicios de emergencia hasta el posterior seguimiento que recibe.

Estos encuentros además de facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales y fortalecer el trabajo interdisciplinario permite que el personal vinculado al servicio de Cardiología revise protocolos, incorpore evidencia científica reciente y mantenga una respuesta coordinada ante lo que se considera hoy una de las principales urgencias médicas.

Por el prestigio y el quehacer sostenido del servicio de Cardiología, radicado en el gigante hospitalario holguinero la capacitación permanente de sus profesionales se traduce en un compromiso con la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

Más allá de una opción, el mantenerse actualizados con las recomendaciones internacionales en las diferentes especialidades médicas permite ofrecer una atención basada en mejores prácticas, lo cual contribuye a la prevención de complicaciones y la recuperación integral de los pacientes atendidos.