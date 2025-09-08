La celebración contó con el acompañamiento de Natalia Díaz Riverón,directora de la Radio en Holguín ,así como dirigentes del Partido y el gobierno en el municipio.

Una vez más la efeméride del el 8 de septiembre nos convoca. La celebración del día internacional del periodista. Una fecha para remarcar una de las profesiones pilares en las sociedades contemporáneas. En esta oportunidad con una motivación especial, la convocatoria a la celebración del centenario de quien vio en la prensa un medio para educar a nuestro pueblo. El líder de la Revolución. Fidel Castro Ruz.

Con esa motivación los trabajadores de Radio Juvenil juntaron sus voces en acto de celebración .El periodista jubilado, reincorporado José Luis Díaz Grass hizo una remembranza de Julius Fucik y su “Reportaje al pie de la horca”, al tiempo que Roxana Hechavarría Torres , presidenta de la delegación de base de la Upec hacía pública la propuesta de actividades en saludo al centenario de Fidel.

Para el centenario del natalicio de Fidel Castro se ha diseñado un programa conmemorativo que abarca una variedad de actividades de superación-culturales, educativas, políticas y sociales. Se extenderá desde hasta agosto de 2026, y tiene como objetivo principal potenciar el estudio de su obra y pensamiento, promover sus convicciones e ideales, y fortalecer la obra revolucionaria que dejó como legado.

Inspirado en la labor de la prensa y su compromiso con la Revolución se escuchó una poesía en la voz de la locutora Edelvis Rodríguez Velázquez , y el poeta Calixteño Ramón Acosta Almaguer evocó con su verbo y su pluma certera el papel de los periodistas en la preservación de todos los valores sagrados de nuestro pueblo, en la denuncia, en el combate,y en la lucha contra todas las cosas mal hechas .

Momento emotivo fue escuchar anécdotas de Fidel a su paso por el municipio de Calixto García, muy bien contadas por el escritor y realizador radial Daer Pozo Ramírez, en sus palabras también se apreció orgullo y compromiso.

La jornada de celebración este 8 de septiembre en Radio Juvenil también significó memoria y recordación a dos miembros de la Upec que hicieron periodismo con alma y corazón. Uno de ellos hace solo unas horas cumplió tres meses de fallecido. Iraldo Leyva Castro, y el próximo día 23 ,otro de nuestros compañeros cumplirá cuatro años de su deceso. José Andrés Piña Rodríguez .De Iraldo Leyva precisamente es la autoría del tema dedicado a San Agustín de Aguarás, cuya premier se realizó hace unas horas , video con el que concluyó la jornada de homenaje.

El Día Internacional del Periodista se celebra cada 8 de septiembre, establecido así por el Primer Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en Córdoba, Argentina, en 1938. Como un homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943.

