Yuski del Rosario Batista Segura entre las más destacadas.El Activo Municipal de Recreación Sana y Uso del Tiempo Libre se desarrolló en el municipio de Calixto García, un espacio de análisis, intercambio y planificación que contó con la presencia de directivos del sector deportivo del territorio, metodólogos responsables de la tarea y profesores de Recreación de los dos Combinados Deportivos.

Durante el encuentro, se evaluó el trabajo realizado en el período, se intercambiaron experiencias, se reconocieron logros y se trazaron nuevas estrategias para fortalecer la labor recreativa en el municipio. “Somos un equipo, y unidos trabajamos en una misma dirección”, se destacó durante el evento, reconociendo al mismo tiempo que aún existen pequeñas deficiencias por superar.

Se rindió un merecido homenaje a la entrega y profesionalismo de los profesores de Recreación, quienes, a pesar de las adversidades, han garantizado la realización de las actividades programadas, entre ellas el Proyecto Toma Deportiva Siempre Joven y el programa Un Verano Siempre Joven, este último reconocido a nivel territorial por la calidad y diversidad de sus propuestas.

Roberto Ávila Pérez recibe reconocimiento por su constancia y calidad en las actividades recreartivas.

En el ámbito de la comunicación, la Recreación calixteña ha sobresalido por su presencia activa en las redes sociales institucionales. Gracias al compromiso de los equipos territoriales, que envían sistemáticamente evidencias fotográficas y narrativas a través del Grupo de WhatsApp, ha sido posible visibilizar el quehacer recreativo y deportivo del municipio. La página INDER Calixto García ha experimentado un notable crecimiento en número de publicaciones, seguidores y calidad de contenido, reflejo del esfuerzo colectivo y la responsabilidad de todos los involucrados.

Alexeís Díaz recibe reconocimiento en el Activo Municipal de Recreación Sana y Uso del Tiempo Libre.

Conscientes de su potencial y comprometidos con el futuro, los participantes del Activo se trazaron nuevas metas que guiarán sus esfuerzos en los próximos meses.

Como reconocimiento a su destacada labor, se exaltaron los profesores Yuski del Rosario Batista Segura, Alexeís Díaz y Roberto Ávila Pérez. Asimismo, en el ámbito de la comunicación y por la constancia y calidad de las evidencias enviadas durante el Verano, se destacaron las siguientes áreas recreativas:

Sabanazo

Mir

Cruce Maceo

Guaramanao

Parque Feria

Este Activo reafirma el compromiso del municipio con una recreación sana, inclusiva y dinámica, que continúa fortaleciendo el tejido social y comunitario de Calixto García.