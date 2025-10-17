El poder grupal es decisivo en la juventud. El ser rockero le vino como anillo al dedo a no pocos, pero les quedó el vicio por el cigarro y el pelo largo. Sin embargo cada quien asume la inversión de su tiempo de acuerdo a lo que influye, a lo que toca y llega a su existencia. Y puede perderse mucho y mucho nos perdemos. Pero el ser humano es un puerto de confluencias, que muchas nos marcan para siempre.

Alexis Triana, fundador de la AHS en Holguín.Uno de esos momentos inolvidables fue en los dormitorios de la filial de la Universidad de las Artes en Holguín, allí conocimos a Alexis Triana, que era periodista de la televisión. Acabado de llegar de Moa ya armaba sus sueños, provenientes muchos del espacio habanero de su natalidad. Pero indicó hacia la loma, hacia la Loma de la Cruz y en unos meses ya estábamos subiendo en hombros el hacha de unos tres metros, hacha armada de papel maché. Así fue la trampa, la trampa de cierta y extraña confabulación con la rebeldía.

Así la invasión a las ruinas de la academia El Alba y subir hasta la terraza del Caligari sin persignarnos ante el ataúd que mostraba el rostro de la desidia y la vagancia. Fue mi interpretación de por qué estaba ese ataúd a la entrada del espacio terraza donde el rock y la trova tuvieron cobija en las noches holguineras.

Junto a Gibara, Banes, Báguanos, Buenaventura fue un espacio con gomas de camiones para sentarse, y el Tauro fue tan real como la mejor ventana de las noches con apagones en el periodo especial. Y en San Agustín el Café Colonial tuvo las sillas originales de la sociedad de recreación del pueblo, y se contó con los paisajes de Mario Hechavarría, y la dicha de los cantores y bardos de la tierra de Camilo de la Peña y de Armando Gómez, junto al escritor Rubiel González Labarta, uno de los grandes poetas jóvenes de la Cuba de hoy.

Dser POzo fundador de la AHS en el municipio de Calixto García.

Así la trampa salvadora en la huella de la Asociación Hermanos Saiz (AHS), ya sumando 39 años de juventud, y yo con la dicha de ser uno de los fundadores que asumimos la aventura de caer en la trampa de hacer, de forjar, de animar, y de subir hasta el faro de Cabo Cruz y seguir la ruta de los expedicionarios del Granma. Con la AHS tomamos Santiago, Granma y hasta la capital, mientras cantaba Mirian Ramos en su programa radial No hacen falta alas. Y Mirian Ramos es hoy Maestra de juventudes, en reconocimiento de la Asociación Hermanos Saiz.

Gracias a los que nos convocaron a subir el hacha. Gracias a los que nos siguieron en la peña del trio Parabán , cuando el apagón fue pretexto para vestir a Norberto Carralero de samurái y hacer de las suyas cortando en dos el aburrimiento.

39 años siguiendo la buena estrella de Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. 39 años y el rock y la trova siguen con la guitarra al hombro