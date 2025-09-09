El sindicato de la administración pública otorgó la distinción Enrique Hart Dávalos a un grupo de ellos con más de veinte años en las comunidades.

25 años construyendo el futuro con pasión , entrega y amor , así celebraron los trabajadores sociales del municipio holguinero de Calixto García el 25 aniversario de este programa de la Revolución creado por idea de Fidel .

Trabajadores sociales destacados de los diferentes consejos populares reciben reconocimiento de manos de las máximas autoridades del Partido y el gobierno en el municipio.

El sindicato de la administración pública otorgó la distinción Enrique Hart Dávalos a un grupo de ellos con más de veinte años en las comunidades calixteñas. Para las jóvenes Tania Gómez Campaña Almarales constituye un buen motivo para continuar. “Es una satisfacción poder seguir en este programa porque tenemos la misión de orientar, y acompañar a las familias en la comunidad “.

La joven Tania Gómez Campaña del consejo popular de Mir recibe Reconocimiento

Yunisleidis Cabrera Fernández del consejo popular de Guayabo también expresa su satisfacción al recibir este reconocimiento . “ Desde que me gradué en la Escuela Celia Sánchez Manduley de Holguín he estado aportando al programa, veinte años en las comunidades. Tuve la oportunidad d estar en varias provincias en diferentes misiones, que me ayudaron en mi formación y a crecer. “·

Jóvenes trabajadores sociales destacados.

La jornada de celebración se convirtió en júbilo y alegría para un grupo de jóvenes destacados en el quehacer diario, así como para varias mujeres coordinadoras en los consejos populares,así como para Yaimé Ramírez, jefa del mejor Departamento, el de de prevención y atención social .

El mensaje de optimismo y confianza del ejército de Médicos de alma como los llamó Fidel no se hizo esperar . La joven directora de Trabajo y Seguridad social Ada Iris Velázquez Cruz hizo público el compromiso.

Ada Iris Velázquez Cruz directora de Trabajo y Seguridad social del municipio hizo público el compromiso de seguir siendo fieles a las ideas de Fidel.

“Tenemos la certeza de contar con un ejército dispuesto a no rendirse jamás, a multiplicar iniciativas , a trabajar hombro con hombro con las instituciones, y sovbre todo a seguir latiendo con la gente, allí donde más se nos necesita”.

El proyecto "La edad de Oro", presente en el acto municipal por el aniversario 25 del programa de Trabajadores sociales.