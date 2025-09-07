El acto estuvo presidido por Leonardo Batista Pupo,primer secretario del Partido en el municipio, Mailí Ramírez Garcia,presidenta de la Asamblea del Poder Popular y otros dirigentes del territorio.

El Centro Universitario Municipal Calixto García, inició el curso académico 2025-2026 en un contexto marcado por desafíos y un firme compromiso con la formación de profesionales en este territorio. El mismo contó con el acompañamiento de las máximas autoridades del municipio,la viceprsidenta de la FEU de la Universidad de Holguín,Lianet Álvarez Torres, y del Doctor en ciencias Doctor Manuel Alberto Leyva Estupiñán ,vicerrector de la Universidad de Holguin

Este año, el curso está dedicado al centenario del natalicio del máximo líder Fidel Castro , lo que añade un simbolismo especial a las actividades académicas y conmemorativas .

El director del CUM da la bienvenida a los estudiantes.

El centro exhibe una matrícula de 221 estudiantes, de ellos 91 de nuevo ingreso, en seis carreras: Licenciatura en preescolar, primaria, Cultura Física, Contabilidad, Comunicación Social e Ingeniería agrónoma.

En el acto se presentó el consejo de dirección conducido por el Doctor en ciencias Francisco Infante Estrabao, y no faltó el reconocimiento oportuno para los estudiantes y profesores más destacados el pasado curso los que convirtieron cada meta en oportunidad para la materialización de los procesos sustantivos.

De igual manera recibieron el agasajo quienes fueron merecedores del premio del rector,la categoría más alta que otorga la Universidad de Holguín, 6 individuales y 2 colectivos, incluyendo el de mejor centro universitario municipal.

Los mejores estudiantes recibieron el Reconocimiento de manos de las autoridades del territorio.

Varias instituciones del municipio recibieron reconocimiento por el apoyo al Centro Universitario como: La Esbu Calixto García, el seminternado Rigoberto Mora, la Casa de la Cultura municipal,la Anap,el Ministerio de la agricultura, el Palacio de pioneros ,la Dirección de trabajo y la emisora Radio Juvenil.

El Doctor en ciencias Francisco Infante Estrabao, director del centro al dirigirse a los estudiantes expresó que el curso 2025-2026 será una oportunidad para consolidar los avances alcanzados y lograr los desafíos pendientes,y acotó "la innovación académica y el apoyo continuo al proceso docente educativo serán claves para lograr una educación superior de excelencia en el Centro Universitario Calixto García .

Excelente intercambio de Lianet Álvarez Torres, vicepresidenta de la FEU de la Universidad de Holguín con los estudiantes