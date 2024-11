Milagro Bárbara junto a Joel Queipo Ruíz ,Primer Secretario del Partido en la provincia y Arelis Marrero Guerrero,miembro del Buró Provincial del Partido en Holguín.

Milagro Bárbara Santiesteban Pérez es una educadora que ama su profesión y aprecia con satisfacción el crecimiento de sus estudiantes en las aulas, sin embargo por sus condiciones y resultados integra la reserva de cuadros del municipio de Calixto García para cumplir nuevas tareas.

Ella ahora mejor preparada, pues acaba de concluir el curso de capacitación para cuadros y reservas en la Universidad del Partido en Holguín ”Pedro Díaz Coello” ,conocida también como Escuela Provincial del Partido. “ Para mí fue una experiencia maravillosa , éramos como una gran familia, 48 compañeros de todos los municipios, quienes disfrutamos mucho la calidad de las conferencias y actividades impartidas por un excelente claustro de profesores.

El orgullo de haber tenido excelentes profesores. (Madelín y Soler)

Milagro Bárbara se siente con mayor preparación para enfrentar la nueva tarea asignada” Ahora ocupo la plaza de cuadro que atiende el Sindicato Municipal de la Educación, la Ciencia y el Deporte”, y con el curso vencido me siento en mejores condiciones para trabajar con mis compañeros, de demostrarles que se han deteriorado muchos valores, pero no se han perdido, y como buenos cubanos tenemos el deber de rescatarlos”, acotó.

Al preguntarle a Milagro momentos importantes durante el curso, emocionada nos dijo “Agradezco a mi familia que me apoyó para que pudiera graduarme, tengo dos niños pequeños, y gracias a mi madre pude hacerlo, la que me ayudaba con ellos , me costó mucho esfuerzo viajar todos los días para la ciudad de Holguín, pero lo logré.”

Con satisfacción, esta educadora muestra la foto con su Diploma de graduada y una en especial que la llena de orgullo ”Jamás pensé terminar con calificación de cinco puntos, y mucho menos estar al lado del Primer Secretario del Partido de la provincia ,el compañero Yoel Queipo Ruíz , tuvimos el honor de que fuera varias veces al curso, que se interesara por nosotros, por nuestros problemas, eso es algo que hay que destacar ,y un privilegio que nos entregara el Diploma de graduados.”

Milagro Bárbara e Iner Muñoz Máez tienen el privilegio de que el Primer Secretario del Partido de la provincia les entregara el Diploma de graduados

Junto a Milagro Bárbara otro calixteño también completó su preparación como reserva Iner Muñoz Máez en la Décimo tercera edición del curso de capacitación para cuadros y reservas, la que estuvo dedicada esta vez, a la generación del centenario y a los 47 años de la Universidad Provincial del Partido.

La ejemplar educadora concluye el curso con calificación de cinco puntos.

La Décimo tercera edición del Curso preparó a 47 nuevas reservas en toda la provincia.