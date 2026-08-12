Integrantes de los diferentes sindicatos en el territorio llegaron hoy hasta la finca de semillas perteneciente a la Mipyme estatal socialista, Granja urbana para desde el surco saludar el Día Internacional de la Juventud y en vísperas del cumpleaños de Fidel.

Alexander Rodríguez Rodríguez, representante de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social en el holguinero municipio de Calixto García, dijo sentirse comprometido con el gremio obrero y con las labores que asumen para el apoyo a sitios de interés económico y social.

Las principales acciones estuvieron encaminadas a la cosecha de boniato y la limpieza en aras de preparar condiciones para proseguir con nuevas plantaciones entre ellas el maíz y frijol, renglones de ciclo corto y de probada productividad.

La finca de semillas es una de las unidades en las que hoy el gremio obrero calixteño mantiene un estrecho vinculo como parte del aporte al programa de soberanía alimentaria y nutricional.