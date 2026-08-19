Imagen tomada de facebookUn vehículo eléctrico para la prestación de servicios a pacientes con necesidad de hemodialisis arribó este miércoles al territorio calixteño.

Arturo Manuel Calderón, uno de los choferes que estará prestando servicios en el traslado de pacientes desde este territorio hacia el hospital provincial Vladimir Ilich Lenin destacó el confort y la calidad del moderno auto con capacidad para 4 personas, que en las próximas jornadas iniciará sus prestaciones.

A la dirección del sector de la Salud pública acudieron las autoridades locales para iniciar el proceso de organización y control del nuevo vehículo del cual se beneficiarán dos pacientes calixteños.