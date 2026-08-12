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Este es el año 2026. En las calles una generación que no nació cuando Fidel caminaba entre multitudes celebra un siglo de su nacimiento. La pregunta flota en el aire, cargada de historia y de futuro: ¿qué significa hoy, para Cuba y para el mundo, la figura del Comandante?

Para entender la grandeza de este hombre, hay que volver a sus orígenes. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la finca de su padre en Birán, Holguín . Heredero de un acaudalado campesino español y de una cubana de Pinar del Río, su infancia transcurrió entre los campos de caña y los hijos de los jornaleros, una experiencia que marcó su futura convicción: la injusticia social debía ser combatida .

Ese muchacho alto, de mirada inquisitiva, estudió Derecho en la Universidad de La Habana y se sumergió en la política para salvar a su país.Estamos hablando del joven que asaltó el Moncada, que fue encarcelado y, en el juicio ,pronunció su célebre defensa: "La historia me absolverá". Allí No solo se defendía a sí mismo: estaba defendiendo a Cuba .

El joven valiente que desde el exilió en México, planeó el regreso que cambiaría la isla ,el mismo que con un grupo de hombres logró reagruparse en la Sierra Maestra y se convirtieron en el núcleo de la Revolución. Fidel, el abogado que se transformó en el Comandante, quien desde las montañas, dirigió una guerra de guerrillas que, dos años después, derrocó a Batista el 1 de enero de 1959 .

Estamos hablando del hombre que emprendió reformas que transformaron a la sociedad cubana. La campaña de alfabetización, la gratuidad de la educación y la sanidad pública son, para muchos, sus principales victorias. Fidel no era solo un líder nacional,se convirtió en la guía imprescindible para Cuba y para el mundo.

En 2026, el mundo de Fidel ya no es el mismo, pero su figura se mantiene como un "faro ineludible para guiar a los cubanos dignos .Pero el reto, es más profundo. No se trata solo de celebrar con canciones y homenajes. "El reto fundamental es mantener vivo su legado y ser fiel a sus ideas.

En este año de su centenario, Fidel Castro es un campo de batalla en defensa de su memoria, todas las generaciones rindiendo tributo a su memoria, un debate abierto sobre qué más podemos hacer para salvar a Cuba . Pero el mayor desafío quizás sea el de no olvidar que la historia, como la vida, siempre está por escribirse,y siempre en la de Cuba estará el nombre de Fidel .