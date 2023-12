El municipio de Calixto García recibió el agasajo como sede por el 3 de diciembre, mérito que fue recibido por el doctor Yilmer Alexander Aguilera Peña, Director de Salud Pública en el territorio y al que se unieron las máximas autoridades locales. Con el orgullo de ser acreedores de la celebración provincial por el 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana los profesionales del sector de la Salud en el holguinero municipio de Calixto García celebraron en el cine Moscú de Buenaventura la fecha en la que se distinguió la dedicación, responsabilidad y constancia para continuar avanzando, aún en medio de limitaciones y carencias.

Así lo destacó el Doctor Julio Yamel Verdecia Reyes, Director provincial de Salud Pública en Holguín en emotivas palabras en las que ponderó el quehacer de los profesionales holguineros. “Nuestro personal se ha distinguido por la incondicionalidad a la Revolución, la vocación de servicio, el estudio y la superación constante a la que muy bien se han incorporado los jóvenes con su heroicidad para impulsar tareas.”

Presidieron el acto Ernesto Santisteban Velázquez, Miembro del Comité Central y Primer Secretario del Comité Central del Partido, Manuel Francisco Hernández Aguilera, Diputado a la Asamblea Nacional y Gobernador de la Provincia, entre otros dirigentes políticos y gubernamentales de Holguín y el territorio calixteño.

Reconocimiento para los policlínicos de Buenaventura y San agustín

Por los resultados en el cumplimiento de su misión social fueron reconocidos los policlínicos de Buenaventura y San agustín de Aguarás, en tanto se distinguieron municipios e instituciones médicas holguineras.

De manera especial el municipio de Calixto García recibió el agasajo como sede de esta celebración por el 3 de diciembre, mérito que fue recibido por el doctor Yilmer Alexander Aguilera Peña, Director de Salud Pública en el territorio y al que se unieron las máximas autoridades locales.

Entre tanto profesionales de la medicina calixteña también fueron laureadas con la distinción Manuel Piti Fajardo por su dedicación al sector con más de 20 y 25 años de servicio.

Para la Doctora Ernestina Ferrer Proenza recibir tal mérito es un honor y a la vez un desafío. “Feliz por esta honrosa distinción que es además un compromiso para seguir elevando la calidad del servicio, contamos con excelentes profesionales y a ellos también les va este reconocimiento”.

Doctora Ernestina Ferrer Proenza

Con igual orgullo la Doctora Lisandra Rojas Rojas mostró alegría por la distinción otorgada en una profesión de más de 31 años en el sector. “Contenta no me lo esperaba pero se agradece, llevo 31 años soy natural de Holguín pero he realizado mi vida profesional aquí y no solo desde la consulta de Oftalmología sino aportando en todo momento, pues me considero médico de vocación y cuando se ama lo que uno hace el resultado está y se agradece.”

Doctora Lisandra Rojas Rojas

Al término de la celebración Ernesto Santisteban Velázquez, Primer Secretario del Partido en la provincia reconoció el esfuerzo de los profesionales en Holguín para desafiar el bloqueo y proseguir las prestaciones en un sector que es esencia de la Revolución.