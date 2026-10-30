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La conocí desde que era una adolescente, porque tuve la dicha de ser su compañera en la Secundaria Básica, hace ya poco más de cuarenta años, y les confieso que siempre fue así, estudiosa, amable, sincera, y muy responsable en sus tareas escolares.

Por eso no me es difícil hablar de esta excepcional mujer que es delegada del Poder Popular en el barrio del zorral desde hace unos cuantos años, es la presidenta de la CCS Cristino Naranjo , una de las de mejores resultados del municipio y la provincia, y es diputada al parlamento cubano por el municipio de Calixto . Su nombre Omara Velázquez Carralero.

Omara es de esas mujeres humildes que escribe historias desde la cotidianidad de todos los días, nacida en Las Guásimas, donde cursó la enseñanza primaria, ha vivido en Irene, en Jagüeyes y desde hace unos cuantos años en El Zorral, donde es muy querida por sus vecinos ,sus electores.

Porque es en estos tiempos difíciles y de tempestades cuando los líderes tienen que crecerse porque aunque no siempre tengan la solución a los problemas, si pueden proyectar, gestionar, transformar, acompañar a ese pueblo que los eligió.

Omara de esas dirigentes que le gusta tocar cada tarea y cada cosa para que nadie se lo cuente, ella verlo y vivirlo, recorrer las áreas de su cooperativa y conversar con sus campesinos, ya más de cien, para saber cómo van los cultivos, las crianzas, en fin conocer qué les preocupa.

Como buena calixteña vive pensando en su pueblo, en las Feria de los sábados ahí está su cooperativa y con los mejores precios, el punto de venta que tiene en Jagüeyes, mantiene variedad de ofertas y siempre con precios dignos. Y cuando se habla de solidaridad, ahí está Omara con sus donaciones, lo mismo en un hogar de ancianos que un barrio afectado por el ciclón.

Sabe de la responsabilidad que tiene como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, por eso siempre está en cada proceso ,activa y en diálogo con el pueblo, lo mismo en una empresa, que visitando a una familia vulnerable , o al tanto de cada planteamiento. Ella no cree en distancias ni en mal tiempo, siempre presente en cada acto, en cada asamblea, o en cada encuentro que requiera su presencia.

Es de esas mujeres que le pone el corazón a cada cosa que hace ,por eso cuando llegas a la escuela “Doña Leonor Pérez” de Jagüeyes, solo escuchas elogios porque ella es de las que siempre tiende su mano, anima, apoya y acompaña.

Por eso llegue en este aniversario 50 de los Órganos locales del Poder Popular el homenaje a Omara Velázquez Carralero, la campesina, la delegada, la diputada, la mujer que ha dado lecciones de humildad y compromiso, porque a pesar de las dificultades que enfrentamos siempre está ahí, pensando su pueblo. A ella y a todos los delegados del Poder Popular .Muchas felicidades .

Los órganos locales del Poder Popular en Cuba arriban este 31 de octubre a un nuevo aniversario. Han transcurrido 50 años desde aquel 31 de octubre de 1976, cuando quedaron constituidas las asambleas municipales del Poder Popular.