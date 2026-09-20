Tenía referencias sobre Mayelín González Ricardo, mujer nacida en campo adentro, en San Ramón, Calixto García, pero sus padres decidieron, cuando apenas tenía cuatro años de edad, trasladarse a las inmediaciones de Buenaventura donde, "el verdor y el encanto prevalecen como mi antiguo hogar, también ahora rodeados de mi otra familia", me dice emocionada esta educadora con casi veinte años de experiencia en las aulas.

" primero incursioné como educadora en el círculo infantil durante catorce cursos y hace cuatro que soy coordinadora de la carrera de Licenciatura en preescolar en el Centro Universitario Municipal; debo decir que durante mi labor en el círculo me sentí muy feliz, ese contacto con los niños de la primera infancia es inolvidable, son los que lloran, se ríen, se divierten con el corazón sincero, son los que de verdad quieren, aman y te hacen feliz".

"Esos años allí me prepararon, me dieron herramientas necesarias para que hoy pueda presentarme con éxito en las aulas, ante los futuros licenciados en la educación en la especialidad de la primera infancia; siento una gran satisfacción cuando los sábados nos encontramos en la sede universitaria; a nuestro municipio le hacen falta maestros jóvenes, bien entrenados y preparados en contenido, en una formación integral, por eso les trasmito mis conocimientos, todo lo aprendido por mí en la universidad ,donde vaya también nuestro aporte como ejemplo."

Los padres de Mayelín constituyeron para ella una fuente de gratitud, enseñanza, conocimiento, " mi padre Wilfredo González, al que llamaban sus cercanos Ubita, recientemente fallecido, fue dependiente por muchos años en la llamada bodega del chino, muy conocido, popular en la población y además de familia de importantes peloteros que formaron parte de equipos provinciales y nacionales. Mi madre, Edemia Ricardo Alonso era admirable , cultivaba con devoción el arte de las flores en su pequeño jardín de la casa marcada con el número 190 en la calle José Antonio Echeverría,hasta sus últimos días trabajó en la panadería de este poblado, y lamentablemente falleció a los cincuenta y dos años cuando todavía podría disfrutarla aún más. Tengo dos hermanos Evelín, ama de casa y Wilfredo, médico, especialista en medicina general integral (MGI), además, mi hijo Adàn, quien reside en Holguín y es técnico en electrónica, y mi esposo José Espinosa, trabajador de materias primas."

"Todos formamos una familia muy unida, amorosa, y a pesar de los infortunios de la vida seguimos adelante.

Impartir docencia en la universidad ha sido mi continuidad como maestra, el deber de transmitirle a mis alumnos el conocimiento y la experiencia que acumulé porque somos la base del futuro, y de decir que así cumplimos el rol de enseñar, y educar"