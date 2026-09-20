Doctor en ciencias Rodolfo González (primero la izquierda)

La conversación con Rodolfo González Ortega parece que nunca termina. Es interlocutor de fácil verbo, conocimientos profundos del saber humano, incursiona en temas diversos sin atisbo alguno de demostrar que se lo sabe todo.

Profesor del Centro universitario del holguinero municipio de Calixto García, antes de sus inicios en el magisterio laboró como técnico en informática en la empresa pecuaria, luego en el club de computación donde probó sus dotes de educador, una herencia de la que no se desprende,

" figúrate, mi mamá Miriam Ortega abrazó la profesión por muchos años, mis tíos Pedro Desdín y Elba González ya jubilados, y mi prima Lili, profesora de Inglés, aún activa, y así, otros de mis antepasados muchos de ellos que han marcado el quehacer de esta profesión en este y otros territorios de la provincia, como te percatas estoy rodeado del saber. Me ha gustado siempre leer, estudiar, investigar, no conformarme y creer que con eso basta, así soy desde que tengo uso de razón y así trato de que mis estudiantes aprendan ,pero sobre todo que apliquen el conocimiento a la práctica , a la vida diaria. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y no se piense que los problemas son solo nuestros, muchos están en crisis hasta la mayor economía mundial, de ahí que urge interpretar la realidad con objetividad y para ello se requiere superación constante de nosotros y del alumnado".

Graduado de la especialidad de Ingeniería industrial en la Universidad de Oriente, con el decursar de los años y por sus resultados investigativos presentados en eventos nacionales a lo que se añade el tema de su maestría , obtuvo una beca auspiciada por la Agencia de Cooperación para el Perfeccionamiento de la Educación superior, " me preparé en Brasil y allí discutí mi tesis y logré uno de mis sueños pero no para vanagloriarme, al contrario, para beneficiar a mi país Cuba, a mi pueblo ; fue una experiencia inolvidable, ese contacto con personalidades de alto nivel de conocimientos, profesores con currículos bien pertrechados. Brasil es inmenso en recursos naturales, humanos, en la industrialización pero no lo cambio por mi patria y sabe por qué , pues porque nuestro egresados son de perfil amplio y porque nuestra educación se caracteriza por su humanismo lo que escasea en otras latitudes.

Pero si voy a contar uno de los momentos que más me enorgullece es que estando en un evento científico en el Palacio de las Convenciones coincido con un investigador de alto prestigio en el ámbito agropecuario y al preguntarme si yo era el hijo de Rodolfo González, nombrado Jalea , me extendió la mano y de manera efusiva, me dijo: ¡ eres hijo del mejor vaquero de Cuba! Aquello me estremeció, te imaginas en un encuentro asi que alguien como él te hablara de tu padre, un hombre humilde, trabajador, que toda su vida ha estado junto a los campesinos orientando, aconsejando, en un pequeño municipio totalmente alejado de la capital, "esas palabras me estremecieron, ese, y no otro ,es el mayor orgullo de un hijo agradecido."