Imagen de archivoEn el marco de la celebración por el aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), los trabajadores del deporte en el territorio de Calixto García han organizado un amplio grupo de actividades deportivas y recreativas que están animando a los pobladores de esta localidad.

La jornada incluye copas de fútbol, eventos de dominó, festivales deportivos, entre otras propuestas que buscan fomentar la participación comunitaria, el sano esparcimiento y la integración de niños, jóvenes y adultos en un ambiente festivo y familiar.

Con estas iniciativas, los trabajadores del deporte se suman al regocijo popular por el aniversario de los CDR, ratificando su compromiso con el bienestar de la comunidad y el fortalecimiento de los valores de unidad y recreación sana en el territorio de Calixto García.