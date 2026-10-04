Raidel Rodríguez y Carlos Pozo Ramírez, campesinos destacados del municipio.Cuando afirmamos que nuestra Cuba, fue transformada tras la revolución triunfante, los hombres de campo piensan directamente en esas leyes radicales. La primera fue aquella firmada en La Plata y la segunda precisamente se celebra cada 3 de octubre .

Ha 63 años de firmada, La Segunda Ley de Reforma Agraria dio lugar al día del trabajador agropecuario. Pero esto solo fue años más tarde de firmada. Este suceso histórico quedó plasmado en los libros de historia como el hito que eliminó totalmente el latifundio en Cuba y neutralizó la burguesía rural que apoyaba las acciones contrarrevolucionarias.

El municipio calixteño con todas sus facetas agrícolas y ganaderas celebró este día con todo el orgullo cubano. La Empresa Pecuaria acogió la celebración, donde una representación de los campesinos más destacados estrechó sus manos. Acompañados además por la presidencia del territorio, la oportunidad fue ideal para reconocer ganaderos y cuadros destacados como Carlos Pozo, Raidel Rodríguez, Juan Luis Mora y Dr. Liudmila Fernández.

Lianner Morales Vera,trabajador destacado en el sector agropecuario

En estos últimos años se construyeron 14 micro-presas, 2 presas, granjas pecuarias, se fortalecieron las Cooperativas de Créditos y Servicios. Además, se entregaron más de 14 mil hectáreas de tierras ociosas. Aprobando más de 50 proyectos nacionales y extranjeros y de esta forma consolidar los programas cuyas directrices se centran en la producción de arroz, frijoles, oleaginosas, acuicultura y la ganadería. Fundamentos más que sobrados para reconocer la labor de estos hombres y mujeres de nuestra tierra.

Hoy la agricultura enfrenta retos gigantes el mayor de ellos se presenta por si mismo. El genocida y criminal bloqueo, las intensas sequías, la escasez de combustible y fertilizantes, sumado a una crisis económica global que ha disparado los precios del mercado internacional. Sin embargo, los agropecuarios calixteños afirmaron mantener su compromiso con la producción de alimentos.

A este sector, a aquellos madrugadores que velan los campos y llevan el alimento al pueblo, solo resta decir Felicidades.

Presidieron el acto las máximas autoridades del Partido y el gobierno en el municipio.

Dr. Liudmila Fernández reconocida en el acto municipal por el día del trabajador agropecuario.

Juan Luis Mora reconocido en el acto municipal por el día del trabajador agropecuario.