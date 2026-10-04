Rogelio Pérez agradeció en nombre de los abuelos por tantas alegrías.Los adultos mayores son la memoria viva de nuestra historia y la sabiduría que ilumina el porvenir, con esa máxima dio inicio, el nuevo curso de la Cátedra del Adulto Mayor del Centro Universitario Municipal, el que tuvo como escenario la casa de abuelos de Buenaventura.

Como un homenaje a la perseverancia, al espíritu joven y a esa sed de conocimientos que los caracteriza fueron reconocidos varios adultos mayores que sobresalieron en las actividades de la cátedra el pasado curso. Entre ellos Rogelio Pérez ,Idelgrade Ricardo ,Omar Camejo y Miguel Velázquez fueron lo más destacados.

Omar Camejo dedicó su versos a los abuelos

En sus palabras Rogelio Pérez destacó la importancia de la cátedra y agradeció por las actividades que realizan ,las que le devuelven dijo la alegría de vivir.

Por su parte los Doctores en ciencias Ulises Escalona Sánchez y Ricardo González Labrada recibieron el aplauso como profesores destacados.

El Doctor Ricardo González Labrada dedicó hermosas palabras a los abuelos.

La Jefa de Departamento,Doctora en ciencias Yusmila González dejó abierto oficialmente el curso y los convocó a que junto a sus profesores en el nuevo período compartan saberes ,regalen sonrisas y fortalezcan el espíritu .

La Jefa de Departamento, Doctora en ciencias Yusmila González dejó abierto oficialmente el curso .