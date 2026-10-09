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Imagen de archivoEn el corazón de Mir, municipio holguinero de Calixto García, hay un espacio donde la música, el movimiento y las sonrisas se dan la mano. Hablamos del Combinado Deportivo IV Frente Simón Bolívar, donde las clases de Bailoterapia continúan desarrollándose con una energía que contagia a todos sus practicantes.

Esta propuesta, que ya se ha convertido en un espacio esperado por muchos, tiene un nombre propio: Yaneidis Reyes Fernández. Es ella quien, con dedicación y entusiasmo, guía cada sesión con el objetivo de elevar la calidad de vida de quienes participan, promover hábitos saludables y regalar bienestar y alegría a través del ejercicio.

Pero detrás de cada ejercicio, de cada ritmo y de cada sonrisa, hay mucho más que una simple clase. Está la entrega, la responsabilidad y la profesionalidad de una mujer que vive el deporte con verdadera pasión. Yaneidis es de esas personas que no se detienen ante las dificultades: incansable, creativa, comprometida y siempre dispuesta a asumir nuevos retos para llevar la actividad física hasta donde más se necesita.

Su labor no se limita a enseñar pasos o coreografías. Su trabajo va más allá: transmite energía, motiva, acompaña y siembra salud en cada persona que decide sumarse a la bailoterapia. Porque hacer deporte, cuando se hace con el corazón, también es una forma de cuidar a los demás.

En tiempos en que la salud y el bienestar se han vuelto prioridades, iniciativas como esta demuestran que la actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino también el espíritu y la comunidad. Y en Mir, Calixto García, eso se vive cada día gracias al empeño de una profesora que ha hecho del deporte su misión de vida.

 

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