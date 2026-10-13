Los días son cada vez más cortos y en Calixto García hay un pueblo que verdaderamente sale a la calle a ganarse el pan. Para la gran mayoría la semana pasa en un pestañar de ojos y sin pensarlo llega el fin de semana y con él la feria agropecuaria. Ahí es donde los calixteños tenemos la oportunidad de comprar los insumos que necesitamos , y últimamente la feria de Calixto se balancea en productos cuya necesidad en la cocina cubana es inmensa pero su precio ha escalado a pasos inimaginables.

Las especias,las que por su alto valor en la cocina desde el principio de los tiempos fueron utilizadas como monedas de cambio hoy siguen siendo un punto crítico. El ajo, la cebolla o cebollín, ajíes son los más buscados. Hay varias ofertas de ellos los sábados, pero 200 y 300 pesos por unos cuantos ajíes siendo un municipio agrícola deja mucho que pensar. Al igual con los demás productos.

Pero he de felicitar a un calixteño cuyo nombre desconozco, solo se que cada sábado el pueblo lo rodea para comprarle sus tan demandados manojos de cilantro, planta aromática muy utilizada en la cocina y cuyas propiedades medicinales ayudan a combatir enfermedades como el dengue.

Las que si son las reinas de la feria son las viandas y de ellas el pueblo calixteño conoce bien. Pero también conoce a una tropa que con buena cara y alegría parquea su camión y vende desde el plátano hasta la yuca que producen sus campesinos. La CCS Cristino Naranjo y los campesinos de Jagüeyes son un buen ejemplo. De ahí que frente a su punto de venta se hagan colas y sean unos de los primeros en terminar de vender, porque sus precios son justos y el pueblo lo agradece.

Si bien es cierto que, si hablamos de productos como el pollo y el arroz importados, la exclamación de todos seria enorme, pero de estos productos dependen muchas variantes en el mercado informal e internacional que son incontrolables. Pero los productos que producimos los calixteños y que salen de nuestros campos si tienen control los campesinos y vendedores. La tarea de todos bajo el llamado del primer mandatario de nuestro país es producir y que esta producción llegue al pueblo, pero ojo que llegue con conciencia. Porque hay que pensar en el abuelito que años atrás fue tu maestro y te enseñó a escribir y hoy vive de una pensión, que en la mayoría de los casos no alcanza para visitar la segunda feria del mes. Hay que pensar en la mujer trabajadora que por circunstancias disimiles de la vida hoy cría a sus hijos sola sin la ayuda de nadie y aunque nuestra Revolución nunca ha dejado desamparados a aquellos en situación de vulnerabilidad , crear una conciencia ciudadana por el bien común es tarea de todos.