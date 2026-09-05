José Artigas Marrero es un campesino comprometido con la producción de alimentos .Cerca de 4 hectáreas de tierra tiene a su encargo en una de las fincas de autoconsumo en áreas de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) César Escalante ubicada en el Consejo popular de las Casimbas.

Este campesino dedica su pedazo de tierra al cultivo del plátano burro fundamentalmente, con resultados destacados, de ahí que su entidad fuera seleccionada sede de la apertura de la campaña de siembra de frío en Calixto García.

Para José y otros campesinos la jornada de este viernes tuvo motivaciones especiales, pues acogieron a autoridades locales junto a integrantes de la forma productiva para impulsar uno de los renglones comprometidos, la siembra de maní.

La siembra de yuca, boniato, maíz también estará presente en los campos de la entidad, expresó Ignacio Carralero Reyes, ,presidente de la organización campesina, quien agregó que también producirán ajonjolí, sin descuidar los cultivos varios, que es la esencia de su misión.

Más de 2850 hectáreas serán plantadas en la actual campaña de siembra de frío en el territorio calixteño, lo que exigirá mayor control y contacto directo con los campesinos ,a pie de surc,o para lograr cumplir con la entrega

.Esta campaña se realiza en medio de limitaciones materiales , con déficit de insumos, fertilizantes y combustibles ,pese a eso los productores calixteños ratifican el compromiso de alcanzar los niveles de siembra planificados .