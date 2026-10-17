Estudiantes y profesores de la carrera de Comunicación Social y trabajadores de la Cultura participantes en el Segundo Taller Municipal de Patrimonio cultural .La cátedra honorífica Emilio Ballagas Cubeñas desarrolló el Segundo Taller de Patrimonio cultural en el municipio de Calixto García ,protagonizada por estudiantes y profesores del Centro Universitario Municipal .

Cinco investigaciones fueron defendidas por estudiantes de la carrera de Licenciatura en Comunicación social entre las que se encuentran “Campaña promocional para promover las Bachatas de las mantecas” ,de Virgen Alena Rodríguez ,estudiante de tercer año, en la que pretende difundir las pecualiarudades de este evento que distingue a este territorio .

Jenifer Peña de tercer año presentó su investigación relacionada con "La identidad cultural para promover la historia de mujeres calixteñas",en específico las que viven en el barrio de La alegría.

Yalennis González de tercer año , nieta del destacado pelotero Carlos González Mola hizo la defensa de su investigación relacionada con la identidad cultural en el ámbito deportivo.

Yalennis González (Derecha)de tercer año defendió el quehacer deportivo en el territorio.

Daily María de cuarto año mostró sus experiencias investigativas sobre la décima como patrimonio intamaterial del terrtorio,en la que acerca a poetas cultivadores del género en este territorio como Esteban Reyes , Ramón Acosta Almaguer ,entre otros.

Daily María de Cuarto año apuesta por la preservación de la identidad cultural a través de la décima.

El historiador del municipio Pedro Bruzón Sosa se refirió a la importancia del evento y realize la presentación de su libro “La historia no contada de San Agustín de Aguarás”.

El historiador del municipio Pedro Bruzón Sosa defiende la identidad cultural del municipio.

El Doctor en Ciencias y profesor Ricardo González Labrada quien atiende la cátedra en el Centro Universitario Calixto García comentó que cada día se suman más estudiantes a las actividades que realizan y convocó a defender la cultura desdela ciencia.

Doctor en ciencias Ricardo González Labrada ,responsable de la cátedra honorífica Emilio Ballagas.

En el evento se presentaron dos materiales audiovisuales uno sobre "El espiritismo", del joven realizador radial Álvaro Rivera Mirabal y otro sobre "La música de Órgano", de Alexander Rabaza Torres.