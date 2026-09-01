Como una gran fiesta puede catalogarse el inicio del nuevo curso escolar en el holguinero municipio de Calixto Garcia.

Más de 6 mil alumnos de los diferentes niveles educativos tienen la oportunidad de entrar a las aulas para nutrirse de la savia de la instrucción y la educación.

Más de 6 mil alumnos de los diferentes niveles educativos tienen la oportunidad de entrar a las aulas para nutrirse de la savia de la instrucción y la educación.

María Felix Terán Infante dirige la secundaria básica urbana del poblado de Buenaventura desde hace cuatro cursos,

" la matrícula excede los quinientos alumnos procedentes de instituciones educativas de los consejos populares Buenaventura 1 y 2 ,además de Jagüeyes y Las Mantecas; la fuerza profesoral està garantizada y la base material completa para séptimo y octavo grados. Se realiza un gran esfuerzo para, pese a los obstàculos, vencer con clases de calidad en un aprendizaje desarrollador.

Esperamos como siempre la colaboración de la familia que cuando los muchachos concluyen cada jornada de estudio y regresan al hogar sus padres, tutores, familiares se interesen por cada detalle del aprendizaje, y realizarse las preguntas, ¿ qué ha aprendido hoy, para qué le sirve, qué conducta va cambiando a favor de una mejor persona? Esas y otras interrogantes nos ayudan y sobre todo al educando para su desarrollo intelectual porque desde aquí continuamos formando al futuro profesional del mañana.,"