Como una gran fiesta puede catalogarse el inicio del nuevo curso escolar en el holguinero municipio de Calixto Garcia.Más de 6 mil alumnos de los diferentes niveles educativos tienen la oportunidad de entrar a las aulas para nutrirse de la savia de la instrucción y la educación.
María Felix Terán Infante dirige la secundaria básica urbana del poblado de Buenaventura desde hace cuatro cursos,
" la matrícula excede los quinientos alumnos procedentes de instituciones educativas de los consejos populares Buenaventura 1 y 2 ,además de Jagüeyes y Las Mantecas; la fuerza profesoral està garantizada y la base material completa para séptimo y octavo grados. Se realiza un gran esfuerzo para, pese a los obstàculos, vencer con clases de calidad en un aprendizaje desarrollador.
Esperamos como siempre la colaboración de la familia que cuando los muchachos concluyen cada jornada de estudio y regresan al hogar sus padres, tutores, familiares se interesen por cada detalle del aprendizaje, y realizarse las preguntas, ¿ qué ha aprendido hoy, para qué le sirve, qué conducta va cambiando a favor de una mejor persona? Esas y otras interrogantes nos ayudan y sobre todo al educando para su desarrollo intelectual porque desde aquí continuamos formando al futuro profesional del mañana.,"
Culmino el recorrido por los centros educativos que incluyeron escuelas de la educación primaria, puedo afirmar que el impacto por el inicio del año académico 2026_2027 ha sido tremendo: Un mar de sonrisas, de alegrías, de encuentros y reencuentros, caracterizaron la apertura y que sea así en aras de continuar adelante con optimismo en una de las conquistas más apreciadas de la Revolución.