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Brigada calixteña recibe apoyo de la provincia.
La reparación del alcantarillado del reparto Centro Escolar en Buenaventura, continuó y se prevé su conclusión en las próximas horas.
Integrantes de la brigada de Acueducto Municipal contaron con el apoyo de la dirección del organismo provincial que puso una retroexcavadora a disposición de la obra y con ella se realizó el movimiento de tierra y la extracción de los tubos afectados por la corrosión.
 
En el instante de la visita de este reportero ya estaban soterrados los tubos de alta densidad y se culminaban los registros del alcantarillado para que las aguas albañales sigan su cauce hasta la laguna de oxidación.
MIguel Velázquez Torrejón,vecino del lugar reconoce el trabajo de la brigada de Acueducto y los beneficios que trae el acueducto para la comunidad.
Miguel Velázquez Torrejón, vecino del barrio, dijo que es de enorme satisfacción la terminación del alcantarillado pues ahora podrán regresar a sus labores cotidianas la cocina del seminternado, la casita infantil y la casa de Abuelos instalaciones de salud y de educación afectadas por las aguas residuales al igual que los residentes en las calles Regla y Enramada, " agradezco a quienes realizaron esta reparación, los trabajadores de aquí y de la provincia se han enfrascado en su terminación con la calidad requerida; se pusieron a disposición recursos muy restringidos principalmente el combustible y al fin terminaron el trabajo, gracias compañeros ahora a proteger y ofrecer el mantenimiento requerido para que perdure.
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