El cambio de matriz energética en el sector de la Salud pública calixteña sigue generando noticia.Esta vez desde el sur calixteño se agradece cada esfuerzo de país para garantizar la vitalidad de los servicios al pueblo.

Así lo reconoce Benjamín Parra Santiesteban, Administrador del policlínico Ernesto Guevara de la Serna de Mir." Con la energía solar logramos brindar un mejor servicio a los pacientes ,esa responsabilidad la tenemos los trabajadores de la Salud ".Y agrega

"La población agradece el esfuerzo que hace el país por ubicar estos paneles en varios centros de Salud ,es en ellos donde los pacientes se realizan sus exámenes y donde reciben los primeros auxilios ante cualquier dolencia. "

Hasta la fecha se han instalado paneles solares en varias instituciones de la Salud entre ellos el Hogar de ancianos de Buenaventura.