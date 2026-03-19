La casa de abuelos escenario para el Festival deportivo del adulto mayor.Con mucha alegría, energía y deseos de mantenerse activos, se desarrolló el Festival del Adulto Mayor en el Combinado Deportivo "Carlos Rodríguez Hernández" de Buenaventura, perteneciente al municipio Calixto García.

Este evento, que dio salida a la Clase de Actividad Física Comunitaria a nivel de base, reunió a abuelos y abuelas que demostraron con su participación que la edad no es un límite cuando se trata de cuidar la salud, compartir y disfrutar en comunidad.

Entre ejercicios, bailes y sonrisas, los asistentes vivieron una jornada llena de entusiasmo, compañerismo y bienestar, reafirmando su compromiso con un estilo de vida saludable.

El movimiento deportivo en la localidad continúa promoviendo espacios donde la actividad física se convierte en una herramienta fundamental para garantizar alegría, salud y calidad de vida para nuestros adultos mayores.