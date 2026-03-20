El primer lote de 60 mil toneladas de arroz ofrecidas por China zarpó este jueves rumbo a Cuba, divulgó la Embajada de Cuba en Shanghái.

En el mensaje de la cuenta oficial en la red social X, la sede diplomática agregó que «ante la adversidad, prevalece la solidaridad de los verdaderos amigos y demuestra que #CubaNoEstaSola».

China declaró en varias ocasiones que continuará con su «apoyo y asistencia» a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que «comprometen la paz y la estabilidad regionales».

Recientemente el embajador chino en Cuba, Hua Xin, denunció el impacto del bloqueo de Estados Unidos de América contra el pueblo cubano y reafirmó el respaldo de su país ante la actual intensificación de esa política

El jefe diplomático subrayó que su país continuará su apoyo en la defensa de la soberanía y seguridad nacional, al tiempo que fortalecerá aún más la cooperación en sectores clave como la energía y la alimentación.

Entre los proyectos en marcha mencionó la sincronización a la red nacional de parques solares donados por China, la implementación de sistemas de energía solar en viviendas aisladas y centros sociales y la entrega de asistencia alimentaria, incluido el envío de miles de toneladas de arroz.