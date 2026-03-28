Por Rafael Pratt González algunos habitantes y transeúntes del poblado de Buenaventura preguntaban, ¿ dónde estará que no se ve desde hace algún tiempo barriendo en la avenida de este poblado? decían algunos, extrañados de su ausencia.

Y el propio Rafael, azada en mano, esclarece, " es que me jubilé, estuve un tiempo en la casa haciendo también otros trabajitos, pero aunque no me crean me dije, Felo, hay que regresar a mi oficio que difícil pero me siento bien en él, lo entiendo, mire con la chequerita y lo que cobro aquí ayudo en la casa porque la vida está dura periodista, por eso hay que trabajar."

Nuestro entrevistado reside en un apartamento de un edificio cercano a la plaza de la Revolución; allí comparte con su esposa, una hija y nieto, " mi hija es instructora de la brigada José Martí y nos ayudamos, mi esposa es ama de casa, en situaciones duras como las de ahora echamos palante, palante", me enfatiza como una manera de reforzar el criterio de que pese a los infortunios hay que volver al oficio para colaborar también en la manutención familiar.

Pratt González es un hombre de familia muy humilde, de hablar rápido, de poca escuela, pero observador de las incongruencias que a diario observa en su avenida, " no todos cooperan en mantener la limpieza, la higiene, limpiamos ahora y al instante arrojan basura, echan a la acera o a la calle los papeles, las botellas, las latas y algunos se ponen como bravos y dicen malas palabras, yo digo que hay que ser decente que cooperen para que la ciudad se vea más bonita."

Y así me despido de Rafael , en plena Avenida de su pueblo. Trabajo por más de treinta años de barrendero lo mismo aquí que en la plaza de la Revolución, pero ahora comparte su oficio con labores de jardinería, en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, pero afirmo que este oficio ata la vida de este humilde trabajador de Servicios Comunales del holguinero municipio de Calixto García. Rafael Pratt asume ahora el oficio de jardinería en la avenida José Martí donde también estuvo de barrendero