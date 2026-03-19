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Imagen de archivoCon la culminación de la última jornada de la etapa clasificatoria de la Liga de Fútbol de Buenaventura, sólo restará efectuar el partido pendiente de la jornada 9 entre La Iglesia y La Alegría, encuentro que definirá el último cupo a semifinales y que demuestra lo disputado que ha sido este torneo hasta las últimas instancias.

En cuanto a los resultados de ayer, Villa Magallis y Las Mantecas se igualaron sin goles en el primer encuentro de la tarde, resultado que clasificaba a Villa Magallis y dejaba en espera a Las Mantecas; mientras que en el segundo choque, Barrio Nuevo y La Iglesia sellaron un empate 1-1, con gol de penal de Píquiri para La Iglesia y tanto de Kevin Bryan para el empate en los compases finales, marcador que le dio la clasificación automática a Las Mantecas.

Al revisar la tabla de posiciones, La Alegría, que sorteó sin complicaciones su partido ante Pueblo Viejo, llegó a 22 puntos; Villa Magalis ocupa el segundo puesto con 17 unidades, mientras que Las Mantecas se ubica en el tercer escaño con 15 puntos.

Por su parte, La Iglesia y Barrio Nuevo suman 14 puntos cada uno, pero en este caso pasaría Barrio Nuevo porque gana el duelo directo, por lo que La Iglesia está obligada a sacar un resultado positivo en el partido pendiente ante La Alegría: con al menos un empate, La Iglesia subiría al tercer lugar para enfrentarse a Villa Magalis, dejando que La Alegría, como primera, se mida a Las Mantecas; en cambio, si La Alegría gana este partido pendiente, sería Barrio Nuevo quien avanzaría para enfrentarse precisamente a La Alegría, configurando así el otro duelo entre Villa Magallis y Las Mantecas.

De manera que todavía quedan muchas cosas por definir, de ellas les estaré comentando en nuestro próximo encuentro. Como siempre agradecemos esta información a nuestro colaborador Hasan Jafet.

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