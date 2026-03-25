Imagen de archivoLa Liga de Fútbol de Buenaventura, que tuvo que posponer sus semifinales debido a las constantes lluvias de la semana pasada, reanudó su actividad este domingo para definir al último clasificado a la siguiente fase, en un partido pendiente entre La Iglesia y La Alegría.

Con La Alegría ya asegurada en el primer lugar de la tabla y sin presión, buscaba gestionar sus opciones para enfrentar a un rival más accesible en semifinales; mientras que a La Iglesia le bastaba con un empate para consolidarse en el tercer puesto y cruzarse con Villa Magalis.

Precisamente, eso fue lo que ocurrió: el encuentro finalizó 0-0, resultado que dejó eliminado al equipo de Barrio Nuevo y desplazó a Las Mantecas al cuarto escaño, completando así los cuatro semifinalistas.

La tabla final de clasificación quedó conformada por La Alegría con 23 unidades, Villa Magalis con 17, y tanto La Iglesia como Las Mantecas con 15 puntos cada uno. A tan solo un punto de la clasificación quedó Barrio Nuevo con 14 unidades, mientras que Pueblo Viejo no logró sumar.

En el apartado individual, Reinier “ El Piquiri” Chávez lidera la tabla de goleadores con 14 anotaciones, seguido de Ibrahim Aguilera con 10 y Erickson Proenza con 8.

Las semifinales se disputarán a doble partido, ida y vuelta, y el próximo domingo se pondrán en marcha con el choque entre La Iglesia y Villa Magalis desde las 5:00 p.m., seguido por el encuentro entre Las Mantecas y La Alegría