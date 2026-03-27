Un total de 15 trabajos que reflejan la aplicación de la ciencia y la técnica en las clases con educandos en situación de discapacidad, fueron presentados en la Exposición municipal de medios de enseñanzas y experiencias pedagógicas de la Educación Especial en este municipio de Calixto García correspondiente al Curso Escolar 2025/2026.

La sesión de trabajo que tuvo como sede el centro de primaria Rubén Bravo Álvarez fue una muestra de lo que realizan día a día los 43 maestros y especialistas de esta enseñanza que atienden a 106 estudiantes en cada una de las aulas anexas a los centros de primaria y a través de la modalidad de maestros ambulantes, distribuidos en toda la geografía calixteña, con la finalidad de lograr los objetivos diseñados para la Educación Especial.

Beatriz Pupo Zaldívar, maestra ambulante del Consejo Popular Guaramanao.Premio destacadoEl jurado decidió otorgar el premio de DESTACADO por su originalidad y los resultados de la aplicación con sus educandos a la Máster en Ciencias de la Educación Beatriz Pupo Zaldívar, maestra ambulante que atiende el Consejo Popular de Guaramanao, quien presentó el trabajo titulado “Los Escalones no se saltan”.

“… Con este trabajo aplicado a los tres estudiantes que atiendo he logrado que avancen en los contenidos de una forma más amena pues les permite leer números pequeños, realizar todas las operaciones de cálculos, y conocer sucesor y antecesor, entre otras ventajas. Desde que llegué a este municipio y comencé a trabajar con la Educación Especial me siento mucho más realizada, me gusta mucho esta enseñanza, me gusta tanto que los niños y sus familias también son las mías…”

Por su parte la Licenciada en Educación Especial Liana Katerine Ricardo Rodríguez, maestra del aula anexa al centro Rubén Bravo Álvarez, se alzó con el Premio RELEVANTE con el medio de enseñanza “La flor lectora”, la cual le ha dado muy buenos resultados en la aplicación con los educandos del primer grado que atiende.

“…Este trabajo que presenté consiste en diferentes flores confeccionadas con materiales desechables donde los educandos aprenden a leer y a escribir de una forma diferente, más dinámica, más divertida siempre auxiliándose de los pétalos de cada una de las flores. También mejoran la motricidad porque tienen que colorear los pétalos de las flores, leer las palabras y buscar la correspondencia entre ellas. Es un trabajo que desde que lo apliqué he logrado un resultado magnífico, los educandos se hayan motivados, concentrados y atentos, pues estos alumnos son difíciles que logren estas cualidades precisamente por la discapacidad que tienen, pero me ha dado frutos…”

Liana Katerine Ricardo Rodríguez maestra del aula anexar al centro Rubén Bravo. Premio Relevante.La Máster en Ciencias de la Educación Diuris Pérez Pérez, Metodóloga de esta enseñanza y quien presidió el jurado del evento valora la importancia y el desarrollo del mismo…

“…Independientemente de la situación energética por la que atravesamos en estos momentos la Educación Especial en nuestro municipio brinda seguimiento a los diferentes procesos previstos en el calendario escolar y este evento es muestra de ello. En las exposiciones se evidencia la calidad que surge del nivel motivacional de nuestros docentes, siempre buscando alternativas con la aplicación de la ciencia y la técnica en cada uno de los programas de estudio, con el objetivo de elevar el aprendizaje de nuestros educandos. Fue un encuentro muy bueno, una jornada laboral muy productiva fructífera y enriquecedora…”

Diuris Pérez Pérez, metodóloga municipal y presidenta del jurado.

La jornada de trabajo de la Educación Especial en este territorio del occidente holguinero sirvió para confraternizar y exponer estas experiencias, ahora sólo falta la puesta en práctica por parte de los 43 docentes y especialistas que laboran en las diferentes aulas y localidades del municipio de Calixto García para que verdaderamente cumpla el objetivo.