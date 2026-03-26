oto: Juan Pablo Carreras/ACNEl Aeropuerto Internacional Frank País García, de la ciudad de Holguín, mantiene su vitalidad operativa al concentrar sus actividades en los enlaces hacia Estados Unidos y los vuelos nacionales, aun en medio de la compleja situación energética que atraviesa la nación.

En la actualidad, la terminal aérea ofrece servicios con las compañías norteamericanas American Airlines, World Atlantic e Insta Air, mientras se reporta el cese temporal de los flujos turísticos procedentes de los mercados canadiense y europeo, informó a la ACN Reinaldo Pavón Pérez, jefe de la Unidad de Operaciones en Tierra de la institución.

American Airlines sostiene una frecuencia diaria mediante vuelos regulares, mientras World Atlantic opera los martes, jueves, sábados y domingos, jornada en la que también reciben pasajeros en la modalidad de vuelos chárter, acotó.

La conexión nacional con la ruta Holguín-La Habana conserva un itinerario semanal cada lunes, con horario de salida fijado al mediodía, de manera que se garantiza una alternativa de transporte para la población del territorio, explicó.

Pavón Pérez agregó que las cancelaciones de viajes, incluidas las rutas desde Frankfurt, Alemania, y las gestionadas por la aerolínea Norwegian Air Shuttle, se mantendrán hasta el cierre de la actual temporada alta del turismo a finales de mes, decisión que espera para su reinicio la mejora de la situación del país, agravada por el impacto de las medidas injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra la isla.

Considerado la puerta de entrada al destino turístico Holguín, el Aeropuerto Internacional Frank País García sobresale por sus altos índices de seguridad y eficiencia, avalados por múltiples reconocimientos a su personal de trabajo, que ostenta entre ellos la condición de Vanguardia Nacional.