Los estudiantes de la carrera de Comunicación social del Centro Universitario Municipal (CUM) defienden la historia local a través de investigaciones presentadas en el evento de Historia y Estudios socioculturales desarrollado en este territorio.

Auspiciado por la cátedra Emilio Ballagas del CUM , y dedicado este año al aniversario 40 de la emisora Radio Juvenil se presentaron 11 investigaciones llevadas a la radio a través del programa histórico Ecos en el tiempo.

Virgen Ileana Rodríguez defendió el tema sobre la identidad campesina.

El historiador del municipio y profesor universitario Pedro Antonio Bruzón Sosa al frente del evento explica. “Los estudiantes de primer y segundo años realizaron el pasado periodo investigaciones sobre hechos y personalidades del municipio como parte del trabajo de curso de la asignatura de Historia , y fueron llevadas a un guion radial ,en los que reflejaron el protagonismo de personas muy conocidas como maestras como es el caso de Bertha Pérez, y así como de Edilberto Ricardo, director de la Escuela Municipal del Partido”

Y agregó “Estos programas han tenido un impacto ,pues reconocen y enaltecen de alguna manera la vida de estas personas” .

Jenifer Peña presentó su investigación sobre la maestra Bertha Pérez.

El evento de Historial local y Estudios socioculturales desde hace 29 años se celebra en nuestro territorio y ha permitido que hechos, acontecimientos e historias cotidianas enaltezcan la vida de los calixteños.